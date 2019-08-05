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14:45   5 Августа 2019
Россия

Генконсул США в Екатеринбурге Картер покидает должность

Генконсул США в Екатеринбурге Картер покидает должность

Представитель генерального консульства США в Екатеринбурге в понедельник, 5 августа, подтвердил, что Пол Картер покинет должность после двух лет работы на посту. по его словам, изначально так и планировали, что генконсул США в Екатеринбурге Картер проработает в РФ два года, передает РИА Новости.

«В августе Пол Картер завершит двухлетний срок службы в Екатеринбурге», — добавили в генконсульстве.

Нового генерального консула США в Екатеринбурге представят, когда американский дипломат прилетит в РФ. Также в пятницу, 2 августа, пост покинул генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль в связи с завершением срока службы. Немецкий дипломат поблагодарил всех за сотрудничество и поддержку. 

Штефан Кайль отметил, что помнит все места, где проработал за 30 лет службы, но Екатеринбург ;и генеральное консульство заняли особое место в его сердце.

«В все вместе мы достигли многого», — резюмировал генконсул Германии в Екатеринбурге.

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Автор: Анатолий Кубарев
#екатеринбург #сша #общество #генконсул

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