Генконсул США в Екатеринбурге Картер покидает должность

Представитель генерального консульства США в Екатеринбурге в понедельник, 5 августа, подтвердил, что Пол Картер покинет должность после двух лет работы на посту. по его словам, изначально так и планировали, что генконсул США в Екатеринбурге Картер проработает в РФ два года, передает РИА Новости.

«В августе Пол Картер завершит двухлетний срок службы в Екатеринбурге», — добавили в генконсульстве.

Нового генерального консула США в Екатеринбурге представят, когда американский дипломат прилетит в РФ. Также в пятницу, 2 августа, пост покинул генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль в связи с завершением срока службы. Немецкий дипломат поблагодарил всех за сотрудничество и поддержку.

Штефан Кайль отметил, что помнит все места, где проработал за 30 лет службы, но Екатеринбург ;и генеральное консульство заняли особое место в его сердце.