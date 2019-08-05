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14:19   5 Августа 2019
Россия

Суд арестовал девятого участника массовых беспорядков 27 июля в Москве

Суд арестовал девятого участника массовых беспорядков 27 июля в Москве

Пресненский столичный суд арестовал Сергея Абаничева — девятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 августа.

Абаничева обвиняют в участии в массовых беспорядках. Мужчина пробудет в СИЗО до 27 сентября. Ранее суд поместил под стражу жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова и московского студента Даниила Конона.

Несанкционированный протест оппозиции прошел Москве 27 июля под предлогом поддержки «независимых» кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. Причина проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Среди таких экс-кандидатов оказалась и юрист так называемого ФБК, протеже Алексея Навального Любовь Соболь.

Она и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами.  До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #арест #митинг

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