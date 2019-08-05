Япония создаст военно-космическое подразделение Сил самообороны к 2020 году

Японские власти решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны. Ожидается, что первую структуру сформируют к 2020 году. Об этом пишет издание Yomiuri в понедельник, 5 августа.

Новое подразделение будет мониторить космическое пространство через высокочувствительный радар, оптический телескоп и специальную систему слежения. Ее разработку завершат к 2023 году. Цель подразделения — противодействие возможным атакам иностранных спутников и предотвращение столкновений кораблей Японии с космическим мусором.

В подразделение войдут 70 человек, все они пройдут предварительную подготовку. Штаб-квартиру структуры организуют на военной базе Сил самообороны в городе Футю. Ожидается, что Токио и Вашингтон будут активно сотрудничать в этой сфере.