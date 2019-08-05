Опросы показали ничтожную поддержку оппозиции в Москве

Громкие заявления оппозиционных экс-кандидатов никак не помогли их электоральной поддержке, заметила преподаватель кафедры российской политики СПБГУ Мария Пушкина в беседе с «ПолитЭкспертом».

«Либералы» попросту переоценили свои возможности. К тому же, некачественно оформленные избирательные документы говорят о непрофессионализме, что ставит крест на любой политической карьере.

«Избирательная кампания не заканчивается на сборах подписей. Я несколько дней назад рассматривала результаты опросов общественного мнения по округам Москвы. Могу вам ответственно заявить, что у «оппозиционных» экс-кандидатов не было шансов победить как минимум из-за некачественной работы своих электоратов», — добавила собеседник.

Чтобы создать «правильный», в понимании оппозиции, информационный фон, организаторы незаконных митингов в Москве прибегли к «эмоциям мирового уровня», отметила политолог. Для этого вновь были привлечены спонсоры из США и Германии.

«Это классическая технология, когда на общественное мнение внутри страны начинает давить информация извне… Последние революционные транзиты власти, которые происходили в мире, показывают, что там не просто были освещения событий – были организованы серии протестных акций в других странах, посвященных борьбе с конкретным руководителем», — пояснила Пушкина.

Стоит отметить, что ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова говорила о связи незаконных акций и американского посольства. Перед последним несанкционированным митингом на портале дипмиссии США появились сообщения с завуалированным призывом к участию в беспорядках.