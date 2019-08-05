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14:20   5 Августа 2019
Россия

Самолеты и вертолеты МО РФ потушили более 100 тысяч гектаров тайги в Сибири

Самолеты и вертолеты МО РФ потушили более 100 тысяч гектаров тайги в Сибири

Представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ в понедельник, 5 августа, сообщил, что военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 потушили более 100 тысяч гектаров тайги в Красноярском крае и Иркутской области. По его словам, авиационная группировка МО РФ продолжает тушить пожары.

«В зоны неконтролируемого распространения огня сбросили 1440 тонн воды, потушили свыше 100 тысяч гектаров горящей тайги», — добавили в департаменте военного ведомства.

Экипаж Ил-76 совершил 20 вылетов и слил 840 тонн воды, а Ми-8 — 32 вылета и слил 600 тонн воды. Авиационная группировка министерства обороны в составе десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8, которые оборудовали специальными водосливными устройствами, тушит пожары в Красноярском крае с 1 августа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сибирь #минобороны #общество #лесные пожары

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