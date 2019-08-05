Мать задержанного навальниста вышвырнула Соболь из зала суда

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь явилась на заседание суда, где избиралась мера пресечения студенту МГТУ им. Баумана Даниилу Конону – бывшему сборщику подписей за одного из «независимых кандидатов» Ивана Жданова, а сейчас — фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Как сообщила сторонница блогера Алексея Навального в своем Twitter, ее выставили из зала. Только она не уточнила, кто именно оказался против ее присутствия на заседании.

Началось заседание по избранию меры пресечения Даниилу Конону, абсолютно невиновному парню, студенту МГТУ имени Баумана. Был лучшим сборщиком подписей у директора ФБК Ивана Жданова на кампании в Мосгордуму. Сейчас следствие требует арест по делу о якобы «массовых беспорядках» https://t.co/G31eGTPXDW — Соболь Любовь (@SobolLubov) 5 августа 2019 г.

Против присутствия Соболь в зале высказалась мать Даниила – Наталья. Оказавшись рядом с молодым человеком, юрист ФБК сказала «будем бороться», после чего мать задержанного попросила Соболь помолчать, затем попросила ее выйти из зала, а после и вовсе вытолкала активистку в коридор.

В декабре 2018 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за вовлечение детей и подростков в незаконные уличные акции, в том числе и несанкционированные митинги. О недопустимости вовлечения подростков в незаконные акции ранее высказывалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.