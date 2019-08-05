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Суд в Москве заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

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 Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами
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Япония создаст военно-космическое подразделение Сил самообороны к 2020 году

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15:09   5 Августа 2019
Россия

Мать задержанного навальниста вышвырнула Соболь из зала суда

Мать задержанного навальниста вышвырнула Соболь из зала суда

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь явилась на заседание суда, где избиралась мера пресечения студенту МГТУ им. Баумана Даниилу Конону – бывшему сборщику подписей за одного из «независимых кандидатов» Ивана Жданова, а сейчас — фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Как сообщила сторонница блогера Алексея Навального в своем Twitter, ее выставили из зала. Только она не уточнила, кто именно оказался против ее присутствия на заседании.

Против присутствия Соболь в зале высказалась мать Даниила – Наталья. Оказавшись рядом с молодым человеком, юрист ФБК сказала «будем бороться», после чего мать задержанного попросила Соболь помолчать, затем попросила ее выйти из зала, а после и вовсе вытолкала активистку в коридор.

В декабре 2018 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за вовлечение детей и подростков в незаконные уличные акции, в том числе и несанкционированные митинги. О недопустимости вовлечения подростков в незаконные акции ранее высказывалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Уже не раз говорили: оставьте детей в покое», — подчеркивала российский омбудсмен.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #общество

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