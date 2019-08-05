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16:00   5 Августа 2019
Россия

Сенатор считает, что московской оппозиции ничего не светит еще ближайшие 20-30 лет

Сенатор считает, что московской оппозиции ничего не светит еще ближайшие 20-30 лет

Член Совета Федерации Сергей Цеков поддержал мнение председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова, передает «Инфореактор». Ранее Горбунова заявил, что не допущенные на выборы в Мосгордуму «независимые» кандидаты на самом деле не хотели стать депутатами. Они «обкатывали технологии» в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. 

Цеков, беседуя с корреспондентом iReactor, поддержал такую точку зрения. Член Совфеда уверен, что оппозиция готова использовать любой повод, чтобы спровоцировать скандал. По его словам, любые выборы, в том числе и в других регионах, подойдут для провокаций. Такова суть оппозиции. 

«Все, что делается, происходит не ради выборов, а ради открытых провокационных действий. Им нужно устроить то, что сможет приковать внимание СМИ. Работают они больше на своих внешних хозяев, чем на выборы», — заявил политик. 

Сенатор

По мнению Цекова, все попытки расшатать «систему» обречены на провал, ведь у России уже выработался своеобразный «иммунитет» от подобных провокаций. Он также отметил, что в ближайшие 20-30 лет «оппозиция» точно ничего не добьется. 

Сенатор добавил, что инструментом по «расшатыванию ситуации» стали несогласованные митинги в Москве. Его участники упорно стараются добиться массовых беспорядков и столкновений с полицией. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оппозиция #политика #митинг #общество #цеков

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