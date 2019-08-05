СК возбудил дело об экстремизме против угрожавшего детям силовиков блогера

Представитель СКР в понедельник, 5 августа, сообщил, что следователи возбудили дело об экстремизме против молодого человека, который призывал в социальных сетях к расправе над детьми правоохранителей. Ранее задержали российского блогера «Макса Стеклова», призывавшего в соцсетях убивать детей сотрудников полиции, которые обеспечивают порядок на несанкционированных акциях оппозиции в Москве.

Настоящее имя блогера — Владислав Синица. Уже завели уголовное дело по статье 282 УК РФ «возбуждение ненависти либо вражды...». Член международного комитета СФ Сергей Цеков ужаснулся, когда впервые увидел призывы блогера к насилию в отношении детей полицейских. По его словам, подобное может заявлять человек, который уверовал в безнаказанность. У следователей есть возможности для оперативного поиска и пресечения подобных выходок.