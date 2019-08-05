Возможность празднования Ленинградского дня Победы обсуждают в Петербурге

Ленинградский день Победы хотят отмечать не менее торжественно, чем 27 января — День полного освобождения от фашистской блокады. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Романов.

В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал, что к нему часто обращаются с вопросом по этому поводу. Депутат отметил, что у большинства петербуржцев жизнь связана с блокадой, с одержанной в войне Победой.

«Чем больше у нас будет исторических и инфоповодов, тем лучше мы сможем привить подрастающему поколению те традиции, которые были заложены тогда, – традиции Победы», — заявил Романов.

Историк Лев Лурье с депутатом не согласен. Он считает, что установка каждого нового памятника делает предыдущие памятники менее значимыми. Лурьье отметил, что в Петербурге отмечают достаточно дат о блокаде — ее начало, прорыв, полное снятие.

«Наверное, нам всем стоит серьезнее относиться к тому, что уже есть, а не придумывать что-то новое», — считает Лурье.

Внук маршала Леонида Говорова Алексей уверен, что чем больше появится поводов вспомнить о героизме нашего народа, тем лучше. На посвященном Говорову сайте его внук готовит большой материал о Ленинградском фронте.

Напомним, по закону о праздниках и памятных датах, принятому ЗакСом, 9 августа входит в список памятных дат Петербурга.