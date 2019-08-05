Пучков считает, что оппозиция «дикой истерикой» пытается подвести страну к госперевороту

Блогер и публицист Дмитрий Пучков, который также известен под псевдонимом «Гоблин», напомнил, что значительная часть подписей за оппозиционных экс-кандидатов в МГД была проставлена несуществующими и даже мертвыми людьми.

«То есть, граждане, которые якобы заняты борьбой с фальсификациями, сами в первую очередь все фальсифицируют», — заметил он в комментарии «НьюИнформу».

Отдельно собеседник выделил скандально известного юриста так называемого ФБК Любовь Соболь.

«Вместо того, чтобы обратиться в органы правопорядка или в суд и на пальцах всем показать, что вот — эти подписи, а вот — эти люди, у которых их собирали, она начала делать заявления в стиле «посмотрите, меня обвиняют в совершении уголовно наказуемых деяний, а я этого не делала», — сказал Пучков.

Это все просто привлечение внимания, уверен эксперт. Те же незаконные митинги в Москве: оппозиции плевать, что из-за них жители могут понести уголовную ответственность.

«Митинг организуется с единственной целью – вступить в «единоборство» с ОМОНом, получить по башке, пролить кровь и устроить эту дикую истерику и таким образом подвести страну к государственному перевороту. Никакой другой задачи ни перед Соболь, ни перед кем другим не стоит», — отметил блогер.

«Либералы» провели в Москве уже две незаконных акции 27 июля и 3 августа, прикрываясь якобы поддержкой «независимых» претендентов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за множества недействительных подписей. На сборищах провокаторы раскачивают толпу, чтобы спровоцировать беспорядки. На последнем несанкционированном митинге у задержанных участников обнаружили оружие, в частности кастеты, пистолеты и заточки.