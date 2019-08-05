Сотрудники МЧС обнародовали основную причину пожаров в Сибири
Представитель МЧС РФ в понедельник, 5 августа, по итогам селекторного совещания сообщил основную причину природных пожаров в Сибири — неосторожное обращение с огнем. По его словам, на это указывает расположение большей части очагов возгорания возле дорог, передает ТАСС.
«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог», — добавил представитель министерства.
Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев подчеркнул необходимость продолжать разъяснительную работу с населением.
Сотрудники МЧС ликвидировали природные пожары на особо охраняемых территориях Сибири и Дальнего Востока. С 30 июля площадь лесных пожаров сократилась на 25 процентов.
МЧС России ведет борьбу с лесными пожарами в Сибири Подробнее: https://t.co/AZFlt8rIHV#МЧС #МЧСРоссии #спасатели #Сибирь #новости #лесныепожары #БЕ200 #Омск #Новосибирск #Камчатка #Алтайскийкрай #НовостиМчс #пожарные #Красноярск pic.twitter.com/B328oeZkOv— МЧС России (@MchsRussia) 4 августа 2019 г.