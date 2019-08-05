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13:29   5 Августа 2019
Россия

Сотрудники МЧС обнародовали основную причину пожаров в Сибири

Сотрудники МЧС обнародовали основную причину пожаров в Сибири

Представитель МЧС РФ в понедельник, 5 августа, по итогам селекторного совещания сообщил основную причину природных пожаров в Сибири — неосторожное обращение с огнем. По его словам, на это указывает расположение большей части очагов возгорания возле дорог, передает ТАСС.

«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог», — добавил представитель министерства.

Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев подчеркнул необходимость продолжать разъяснительную работу с населением.

Сотрудники МЧС ликвидировали природные пожары на особо охраняемых территориях Сибири и Дальнего Востока. С 30 июля площадь лесных пожаров сократилась на 25 процентов. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #сибирь #общество #лесные пожары

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