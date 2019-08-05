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13:27   5 Августа 2019
Россия

Поставки отечественного угля на Украину упали, а в Белоруссию выросли

Поставки отечественного угля на Украину упали, а в Белоруссию выросли

Угольный экспорт из России на Украину за июнь этого года буквально рухнул в сравнении с показателями прошлого года, пишет «Коммерсантъ» 5 августа.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, на которые ссылается газета, разница составила 750 тысяч тонн или свыше 85 процентов. В минувшем месяце российская сторона экспортировала на украинскую территорию только 129,3 тысяч тонн.

Вместе с тем, падают и показатели за первое полугодие. Поставки сократились до чуть менее пяти миллионов тонн, снизившись на 556 тысяч или 11,1 процентов.

Поставки отечественного угля на Украину упали, а в Белоруссию выросли

Издание напомнило, что с 1 июня отечественные компании могут заниматься поставками на Украину лишь по специальному разрешению, которое выдает правительство. Такое решение стало ответом на введенные Киевом ограничения на импорт товаров из России. Как результат, крупнейшие экспортеры либо совсем отказались от поставок, либо значительно снизили их размер.

Компании перешли на работу с Белоруссией. За последние шесть месяцев ввоз отечественного угля в республику вырос в четыре с половиной раза и составил более 951 тысячи тонн.

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Автор: Анна Манц
#украина #киев #экспорт #уголь

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