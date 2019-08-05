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13:28   5 Августа 2019
Россия

Суд арестовал восьмого участника массовых беспорядков 27 июля в Москве

Суд арестовал восьмого участника массовых беспорядков 27 июля в Москве

Московский суд арестовал Даниила Конона — восьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на корреспондента. 

«Суд счел ходатайство следствия об аресте Конона обоснованным и постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября», — передает агентство слова судьи. 

Конон вместе с другими неустановленными лицами наносили сотрудникам Росгвардии удары по рукам и распыляли перцовый газ, сказано в материалах дела. Следователь, обосновывая свое ходатайство об аресте, заявил, что видеозапись с незаконной акции, обыск в квартире обвиняемого, а также показания потерпевшего доказывают вину Конона. Прокуратура также поддержала просьбу следствия об аресте. 

В Москве ранее прошел несогласованный митинг, на котором полиция задержала более 1000 человек, а после СК возбудил уголовное дело. Поводом для шествия стал отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму несистемным кандидатам. Именно они устроили несогласованную акцию с массовыми беспорядками. 

Мосгоризбирком не допустил кандидатов на выборы из-за многочисленных нарушений, в том числе за липовые подписи

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Автор: Софья Белоцерковская
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