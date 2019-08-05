Суд арестовал восьмого участника массовых беспорядков 27 июля в Москве

Московский суд арестовал Даниила Конона — восьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на корреспондента.

«Суд счел ходатайство следствия об аресте Конона обоснованным и постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября», — передает агентство слова судьи.

Конон вместе с другими неустановленными лицами наносили сотрудникам Росгвардии удары по рукам и распыляли перцовый газ, сказано в материалах дела. Следователь, обосновывая свое ходатайство об аресте, заявил, что видеозапись с незаконной акции, обыск в квартире обвиняемого, а также показания потерпевшего доказывают вину Конона. Прокуратура также поддержала просьбу следствия об аресте.

В Москве ранее прошел несогласованный митинг, на котором полиция задержала более 1000 человек, а после СК возбудил уголовное дело. Поводом для шествия стал отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму несистемным кандидатам. Именно они устроили несогласованную акцию с массовыми беспорядками.

Мосгоризбирком не допустил кандидатов на выборы из-за многочисленных нарушений, в том числе за липовые подписи.