Генсек ООН поддержал диалог властей Венесуэлы с оппозицией на Барбадосе

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш выступил в поддержку проходящего на Барбадосе при посредничестве Норвегии диалога между властями Венесуэлы и представителями оппозиции.

Об этом в понедельник сообщает венесуэльское новостное агентство Telesur.

В тесте официального обращения генсека ООН, которое приводит агентство, содержится призыв к обеим сторонам переговорного процесса продолжать диалог вплоть до достижения договоренностей.

«Генеральный Секретарь выражает полную поддержку со стороны ООН главных политических сил Венесуэлы, и их представителей на переговорах, продолжающихся на благо венесуэльского народа, и благодарит правительства Норвегии и Барбадоса за оказываемое содействие», - говорится также в сообщении.

Как отмечается, с данным заявлением Генсек ООН выступил по завершении третьего раунда переговоров между венесуэльской властью и представителями оппозиции.

Напомним: политический кризис в Венесуэле обострился в январе 2019 года после того, как лидер местной оппозиции, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себе президентом страны на время действия временного правительства. Власти США и ряда других стран поспешили признать его статус, объявив действующего главу государства Николаса Мадуро нелегитимным. В то же время Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота и заявил, что он, победив на прошедших перед этим выборах, является единственным конституционным президентом Венесуэлы и намерен исполнять свои обязанности на этом посту до окончания срока – то есть до 2025 года.

Запад, тем не менее, не оставил попыток расшатать ситуацию в Венесуэле, используя для этой цели, в числе прочего, информационные атаки. В частности, западная пресса не брезгует откровенной ложью и фейками, чтобы сформировать в обществе недостоверную картину происходящего в стране. Например, в январе текущего года, вскоре после попытки Гуаидо присвоить власть в Венесуэле, журналисты из США, ссылаясь на венесуэльскую оппозицию, сообщили, что российская авиакомпания якобы вывозит за границу некое «золото Мадуро», также вбрасывались фейки о «ЧВК Вагнера», якобы прибывшей в Каракас на помощь действующему президенту. Оба эти сообщения, будучи откровенной ложью, были без труда опровергнуты представителями МИД РФ и Каракаса, при чем опровержения напечатали и те самые СМИ, которые изначально распространяли фейки.