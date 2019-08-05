Посол Европейского союза в Минске Андреа Викторин в понедельник, 5 августа, сообщила, что соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии ЕС и Белоруссии планируют подписать осенью. По ее словам, не исключено, что республику посетит глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

«Тут важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения об упрощении визовых формальностей в июне», — добавила посол.

Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Белоруссии и Европейском союзе, продолжила Андреа Викторин. Точную дату подписания соглашения еще не определили, но, предположительно, это произойдет осенью.

«Я твердо уверена, что этот документ мы подпишем», — резюмировала посол.

Соглашение об упрощении визового режима между республикой и ЕС планировали подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступят в силу изменения в европейский визовый кодекс. Предполагается, что для белорусов цена шенгенской визы снизится до 35 евро, страны-члены ЕС выдадут больше долгосрочных виз и расширят число категорий граждан, которые получать визы бесплатно.