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13:08   5 Августа 2019
Россия

Развод пеших и конных караулов в Москве 10 августа отменили

Развод пеших и конных караулов в Москве 10 августа отменили

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, которая должна была состояться 10 августа на Соборной площади в Москве, отменяется. Об этом сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны 5 августа.

В публикации отметили, что причиной такого решения выступила занятость военнослужащих.

Обычно, мероприятие проходит еженедельно в период с середины апреля до конца октября. В нем участвуют рота специального караула, почетный кавалерийский эскорт полка, а также президентский оркестр, который обеспечивает музыкальное сопровождение события.

Развод пеших и конных караулов в Москве 10 августа отменили

Такие разводы проходили еще во времена Царской Руси, однако Кремль был не частым местом для мероприятия. Военные обычно проводили церемонию в Санкт-Петербурге и Петергофе. В Москву событие «переехало» в советский период, после чего так называемый пост номер один восстановили у Могилы неизвестного солдата. Датой возрождения традиции в современной России считается 2005 год.

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Автор: Анна Манц
#москва #развод #президентский полк

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