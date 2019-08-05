Глава Союза журналистов прокомментировал блокировку российских СМИ в «Википедии»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал нарушением свободы слова удаление сразу четырех российских информационных агентств из всех статей «Википедии». При этом популярный интернет-ресурс позиционирует себя как «свободную энциклопедию», напомнил собеседник ФАН.

Ранее администрация «Википедии» забанила российские издания riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru, jpgazeta.ru.

«Википедия» выступает против ограничений, однако анонимные авторы устраивают цензуру и корректируют статьи с политической точки зрения, отметил Соловьев. Журналист подчеркнул, что интернет-ресурс не относится к СМИ и может иметь свои правила. Однако администрация сайта нарушает свой же принцип свободы информации.

«Конечно, это недопустимо. Надо, по крайней мере, об этом активно рассказывать, в том числе читателям и слушателям и в России, и за рубежом, о том, что такое происходит», — заявил он.

Глава Союза журналистов добавил, что если такая практика продолжится, России придется создать свою «Википедию». Она не может повлиять на зарубежные сервера, объяснил он.

«И это такая политика, которая остается на совести владельцев или управляющих этих социальных сетей», — подытожил Соловьев.

О блокировках российских СМИ в «Википедии» стало известно 4 августа.