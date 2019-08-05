Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась
Представитель министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник, 5 августа, сообщил, что площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась за неделю на 25 процентов. По его словам, ликвидировали возгорания на территории более миллиона гектаров.
МЧС России ведет борьбу с лесными пожарами в Сибири Подробнее: https://t.co/AZFlt8rIHV#МЧС #МЧСРоссии #спасатели #Сибирь #новости #лесныепожары #БЕ200 #Омск #Новосибирск #Камчатка #Алтайскийкрай #НовостиМчс #пожарные #Красноярск pic.twitter.com/B328oeZkOv— МЧС России (@MchsRussia) 4 августа 2019 г.