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12:46   5 Августа 2019
Россия

Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась

Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась

Представитель министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник, 5 августа, сообщил, что площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась за неделю на 25 процентов. По его словам, ликвидировали возгорания на территории более миллиона гектаров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #сибирь #дальний восток #лесные пожары

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