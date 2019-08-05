Представитель министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник, 5 августа, сообщил, что площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась за неделю на 25 процентов. По его словам, ликвидировали возгорания на территории более миллиона гектаров.