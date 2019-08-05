Член ОП РФ уверен, что оппозиция использует выборы в Мосгордуму для репетиции беспорядков

Группа незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму — Любовь Соболь, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Иван Жданов, Илья Яшин и некоторые другие — баллотировались, понимая, что их народная поддержка минимальна. Истинной целью оппозиции был пиар и дестабилизация ситуации путем несанкционированных митингов. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Эти технологии обкатывались. Широко известно, что сотрудник штаба госпожи Соболь прямо руководил одним из несанкционированных мероприятий. Есть видеозаписи в интернете. Никто из этих людей не обладал реальными шансами на победу. Очевидно для семьи Гудковых и для той же Соболь это было крайне сложно сделать. Их поддержка москвичей не настолько велика, насколько они подозревали», — полагает общественник.

Нарочито небрежный характер подписной кампании, когда в листах кандидатов фигурировали автографы умерших людей или одни и те же избиратели оставляли разные подписи, собеседник агентства расценивает, как «возможность выйти из борьбы, но при этом поддержать свое реноме».

В последнем организаторов столичных беспорядков поддержал Запад, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Россия-1». Дипломат заявила, что посольство США в Москве заранее опубликовало информацию о несанкционированной акции 3 августа. Поминутное указание столичного маршрута Захарова расценила, как призыв выходить на улицы.

«Как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию», — заявила она.

Максим Григорьев в свою очередь обратил внимание на неоднозначный характер публикации немецкого издания Deutsche Welle, которое освещало столичные акции.

«В конце, конечно, они сделали приписку, что там опасно находиться и прочее, но в действительности это был завуалированный призыв. Мы видим прямую поддержку, а кроме того финансирование Фонда господина Навального на огромные суммы. Как мы знаем, там около миллиарда рублей за длительный период было», — не сомневается насчет покровителей оппозиции эксперт.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в интервью «Российской газете» привел данные социологов, согласно которым независимые кандидаты в столичный парламент набрали бы на выборах не более 1% голосов москвичей.

«Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в 2021 году. Своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», — заявил председатель комиссии.

В минувшую субботу в Москве полиция задержала около 600 участников незаконного митинга, согласно данным столичного ГУВД. Общее количество участников правоохранители оценили в 1 500.