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 Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса

Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса
12:51   5 Августа 2019
Политика

Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса

Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса

Индия отменила закрепленный в конституции страны особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщил глава МВД Индии Амит Шах в понедельник, 5 августа. Соответствующий указ подписал президент Рам Натх Ковинд.

После лишения Джамму и Кашмир особого статуса армия и ВВС Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности. Напомним, индийский штат обладал особым статусом согласно 370 статье конституции страны. Законы, которые принимало индийское правительство, затем одобряла местная ассамблея, кроме законов в сферах обороны, внешней политики и некоторых других.

У штата есть свой флаг, статус которого приравнивался к государственному. Согласно новому постановлению, Джамму и Кашмир не только лишается особого статуса, но и теряет статус штата. Регион становится союзной территорией, которая имеет прав меньше, чем штат.

В Джамму и Кашмир большинство населения — мусульмане. В регионе сильны сепаратистские настроения.

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Автор: Арсений Аскольский
#индия #джамму и кашмир

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