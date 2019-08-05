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12:43   5 Августа 2019
Россия

Суд арестовал седьмого участника массовых беспорядков 27 июля в Москве

Суд арестовал седьмого участника массовых беспорядков 27 июля в Москве

Московский суд арестовал Владислава Барабанова — седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Москве. Об этом 5 августа сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. 

«Суд счел ходатайство следствия об аресте Барабанова обоснованным и постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября», — заявил судья. 

Против Барабанова возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Участие в массовых беспорядках». Более 10 граждан причастны к совершению указанных преступлений, шестеро из них были арестованы на прошлой неделе. 

Ранее в субботу, 27 июля, в Москве прошла несогласованная акция, на которой демонстранты устроили массовые беспорядки. Митинг прошел у здания столичной мэрии. Организаторами мероприятия стали независимые кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за многочисленных нарушений, в том числе за липовые подписи. В результате полиция задержала более 1000 человек, а СК возбудил уголовное дело. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #политика #общество #несогласованный митинг

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