Суд арестовал седьмого участника массовых беспорядков 27 июля в Москве

Московский суд арестовал Владислава Барабанова — седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Москве. Об этом 5 августа сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

«Суд счел ходатайство следствия об аресте Барабанова обоснованным и постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября», — заявил судья.

Против Барабанова возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Участие в массовых беспорядках». Более 10 граждан причастны к совершению указанных преступлений, шестеро из них были арестованы на прошлой неделе.

Ранее в субботу, 27 июля, в Москве прошла несогласованная акция, на которой демонстранты устроили массовые беспорядки. Митинг прошел у здания столичной мэрии. Организаторами мероприятия стали независимые кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за многочисленных нарушений, в том числе за липовые подписи. В результате полиция задержала более 1000 человек, а СК возбудил уголовное дело.