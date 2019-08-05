Ударивший омоновца фанат «Зенита» задержан в Петербурге

Следственный комитет РФ сообщил о задержании мужчины, который ударил омоновца на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти.

По версии следствия, фанат «Зенита» 1994 года рождения ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН. Сейчас молодой человек задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

Ранее сообщалось, что 3 августа на «Газпром Арене» между фанатами «Зенита» и сотрудниками ОМОНа произошла драка. После столкновения нацгвардия сообщала о пострадавшем бойце.