Как США отступают в Сирии и что ждет курдов

Ситуация в Сирии после относительной спячки конца 2018-начала 2019-го, вызванной переговорами России и Вашингтона по урегулированию ситуации в стране, вновь начинает обостряться. Администрация Дональда Трампа, втянувшись в противостояние с Ираном, и имея на носу президентские выборы, фактически связала тем самым себе руки, чем Москва и Турция, очень похоже, что решили воспользоваться.

Срыв мирного плана

Еще в декабре 2018 года между тремя странами (Россия, США, Турция) были достигнуты некие непубличные договоренности по урегулированию ситуации. Косвенными маркерами их были заявления Трампа о скором выводе американских войск из Сирии при одновременном создании в северной части страны зоны безопасности (вдоль турецкой границы). Одновременно с этим предполагалась зачистка протурецкими силами зоны Идлиба от террористов «тахрировцев» (осколки террористической организации, запрещенной в России «Ан-Нусры»), а в конечном итоге проведение некоего конгресса народов Сирии по созданию новой матрицы государства.

На сегодня единственно, где был достигнут некоторый прогресс, стала зона американской оккупации на юге Сирии Ат-Танфа, откуда наконец началась эвакуация мирных граждан. А на севере Сирии, все как было в середине 2018-го, так и осталось. Даже стало в чем-то хуже. Например, боевики в Северной Хаме (зона Идлиб) заметно активизировались и начали гораздо более активно производить обстрелы прилегающих и находящихся под контролем правительства территорий и даже пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим.

Операция с ограниченными целями в Северной Хаме

В ответ, САА в начале мая провела операцию с ограниченными целями в этом регионе, во время которой боевикам было нанесено поражение, и они были отброшены на 10-15 километров по направлению от российской авиабазы.

Главной сложностью при ее проведении была позиции союзной Москве Анкары, у которой есть свои интересы в Идлибе, и которые Россия ранее обещала уважать. Уничтожение антиправительственных группировок Идлиба сегодня вполне по силам САА, но в этом случае переход Турции в оппозицию был бы практически неизбежен, и именно этого Москва пытается избежать всеми возможными силами.

Сохранение нового ближневосточного триумвирата Россия-Турция-Иран, являются на сегодня важнейшей целью, потому как только в этом формате возможно хоть-какое-либо урегулирование в регионе. И именно этот формат пытаются разрушить американцы, ради чего собственно идлибские боевики сегодня и кладут на алтарь свои жизни в Северной Хаме. По задумке Вашингтона, их активность должна вызвать наступление САА, успешное развитие которого выведет Турцию за рамки выстраиваемого Москвой формата. А отсюда и такие аккуратные, медленные и очень выверенные ответные действия Дамаска и Москвы.

Получив удар в начале мая, боевики «ан-нусровцы» два месяца зализывали раны и во второй половине июля вновь активизировались (обстрелы прилегающей территории и попытки атаковать российскую базу в Хмеймиме). После коротких консультаций с Анкарой, САА в конце июля нанесла короткий удар в ответ, выбив боевиков из нескольких селений и прорвав их оборону в северной Хаме с западного направления практически по всей ее ширине.

Протурецкие силы в регионе попытались взять ситуацию под контроль, предложив заключить под эгидой Анкары перемирие, с выводом из зоны боев тяжелого вооружения на расстояние 20 километров. Но главные противники Дамаска «тахрировцы» это предложение отвергли (что очень показательно), а потому уже вчера бои возобновились и есть вероятность, что уже очень скоро группировка противника в Северной Хаме будет полностью ликвидирована, и уже после этого протурецкие силы наконец-то получат в этом районе полный контроль над ситуацией.

Третий удар Эрдогана

Второй скоординированной союзниками летней военной операцией против американского влияния в Сирии может стать третье наступление турецкой армии (после вторжения 2016-го и операции по зачистке анклава Африн), которое вчера анонсировал президент страны Реджеп Эрдоган.

В Турции сейчас очень сложная экономическая ситуация, вызванная ее затяжным конфликтом с Вашингоном. Это здорово ударило по экономике страны и рейтингу президента и его политической силы. Недавний проигрыш местных выборов в Анкаре, Стамбуле и других крупных городах страны показал, что их позиции крайне уязвимы, а значит Эрдогану нужна еще одна победа в северной Сирии. Тем более, что США сегодня здорово увязли в Иране, а повод нанести удар по курдам у него есть.

Как мы уже отметили выше, на фоне военных приготовлений Анкары, прошлой зимой между Турцией и Вашингтоном были достигнуты договоренности о допуске турецких военных в Манбидж и прилегающие территории, но они были сорваны и теперь Вашингтон делает вид, что он никому ничего не обещал. А потому и Эрдоган дал зеленый свет военным приготовлениям ВС Турции к проведению ранее отложенной операции. Причем, сегодня он уже не собирается ограничивать ее зоной западнее Евфрата, а говорит о будущей военной кампании на восточном берегу реки, что грозит в случае успешного ее проведения угрозой полного разгрома сирийского Курдистана.

Перенос боевых действий на восток от Евфрата с чисто военной точки зрения решает для турецкого командования две важнейших проблемы.

Во-первых, западный берег реки холмистая возвышенность, где легко сдерживать наступление противника. На восточном же берегу практически открытая степь с гораздо менее плотной городской застройкой.

Во-вторых, именно на западном берегу реки курды в первую очередь готовили свои инженерные позиции, которые за два с половиной года превратили регион в настоящую крепость. И чтобы его освободить турецкой армии и подконтрольным им силам «оппозиции» придется брать этот укрепрайон в лоб. А это гарантированные потери и время (а может и срыв всего наступления).

А отсюда и решение атаковать восточный берег. Самым опасным для курдов может стать удар в районе между городами Кобани-Акчакале. Если турки нанесут удар вдоль берега реки, а США опять оставят своих союзников один на один с Анкарой, то отрежут всю манбиджскую группировку от основной территории Курдистана. Значительная часть курдских вооруженных сил будет заперта на западном берегу, либо будет вынуждена без боя сдать эту хорошо укрепленную позицию и отступить, прикрывая с севера официальную столицу проамериканского сирийского Заевфратья, город Ракку. И это в любом случае станет для Курдистана настоящей военной катастрофой, после чего им только и останется, что при посредничестве США заключать с Дамаском мирное соглашение на его условиях.

Но все это, повторюсь станет возможным, только если Турция убедит американцев не вмешиваться. Как бы там ни было ситуация для Трампа на Ближнем Востоке сегодня крайне тяжелая и уязвимая и он во многом сам в этом виноват. И из нее пока не видно хорошего выхода, а значит, где-то Трампу придется отступить.