Священник рассказал, как общался с Чарльзом Дарвиным и тот раскаялся в своей теории

Российский священник, протоиерей Артемий Владимиров в эфире телеканала «Спас» рассказал, что разговаривал с английским ученым Чарльзом Дарвиным, скончавшемся в 19 веке и похороненным в Вестминстерском аббатстве.

Запись телепередачи была опубликована на видео-хостинге YouTube 25 июля, но пользователи обратили на нее внимание лишь сейчас.

В частности, духовник московского Алексеевского женского монастыря сообщил, что не является поклонником дарвиновской «обезьяньей теории», но ему было интересно поговорить о ней, поэтому он и посетил могилу ученого в Вестминстерском аббатстве, где похоронены многие именитые люди.

«Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. «Чарльз, как тебе там?», — обращался я к надгробию. Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами — между зеброй и жирафом?», - рассказал батюшка.

Также он отметил, что у Дарвина было «наивное представление» о промежуточных звеньях между разными видами, и о том, что археологи будущего эти промежуточные звенья обязательно найдут.

«Что вы думаете я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения», - продолжил Владимиров свой рассказ.

В заключение он отдал должное «торжеству разума и православия», а также предложил телеканалу «Спас» переводить свои передачи на китайский и английский языки, чтобы расширить аудиторию.

Напомним: в 2019 году отмечалось 210 лет со дня рождения английского ученого-натуралиста и путешественника Чарльза Дарвина. Ученый скончался в 1882 году. Свою теорию естественного отбора он изложил в труде «Происхождение видов». В 1871 году Дарвин опубликовал главный труд своей жизни – книгу «Происхождение человека и половой отбор», в котором в числе прочего говорится изложена теория, что человек в результате эволюции произошел от обезьяны.