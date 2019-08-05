Мировые цены на нефть снижаются из-за торговой войны США и Китая

Цены на нефть марок WTI и Brent снижаются. Это происходит на фоне заявления американского лидера Дональда Трампа о возможном новом повышении импортных пошлин на товары из Китая.

Слова президента США перевесили опасения о перебоях в поставках нефти после нового захвата танкера Ираном в Персидском заливе. По данным торгов на 5 августа, цена октябрьских фьючерсов нефти Brent снизилась на 1,18% до 61,17 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,04% — до 55,09 доллара за баррель.

За прошедшую неделю Brent подешевела на 2,5%, WTI — на 1%.

Напомним, в выходные Трамп заявил, что если на торговых переговорах с Китаем не удастся достичь прогресса, Вашингтон может ввести дополнительные пошлины на китайский импорт.