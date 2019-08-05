Гаспарян рассказал о технологиях от Кондолизы Райз на незаконных митингах в Москве

Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян заметил, что с самого начала речи оппозиционеров, которые баллотировались в МГД, были направлены не на Москву, а на Вселенную и международную арену. Это достаточно красноречиво описывает отношение «либералов» к москвичам.

В беседе с «Федеральным агентством новостей» он упомянул, что на выходных смотрел CNN, после чего вышел на улицу и поразился.

«Если верить тому, что показывают западные СМИ, в Москве на улицах должны лежать трупы, должен быть введен комендантский час, всюду должны быть взрывы и стрельба, в том числе из танков. А я работаю в самом центре столицы, тут тихо, спокойно, дети гуляют», — рассказал собеседник.

Вместе с тем, публицист напомнил, что у участников незаконного митинга 3 августа правоохранители обнаружили разное оружие, в том числе пистолеты, заточки и кастеты. А ведь организаторы собирали людей под предлогом мирного митинга якобы в поддержку «независимых» кандидатов, которых не зарегистрировали на муниципальные выборы.

«Вы же не думаете, что запуск этого мерзотного проекта «Сканер» — это ноу-хау российских либералов? Да ничего подобного!… Эта технология описана многочисленными американскими специалистами соответствующего профиля. В том числе из Стэнфордского университета, где сейчас работает Кондолиза Райс», — пояснил Гаспарян.

Напомним, что этих самых «кандидатов» не допустили на избирательные мероприятия из-за большого числа «бракованных» подписей. Одна из организаторов беспорядков — юрист так называемого ФБК Любовь Соболь — и вовсе осмелилась сдать в Мосизбирком подписи мертвых людей. На последнем незаконном митинге кандидатку задержали, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей.