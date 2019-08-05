Рябков нарек США «могильщиками» ДРСМД

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал американцев «могильщиками» Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Их решение создало угрозу международной безопасности и стратегической стабильности, добавил он.

«Ликвидацией Вашингтоном ДРСМД нанесен тяжелый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями… Вина за это целиком и полностью на американской стороне», — заявил дипломат.

20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он заявил о желании создать новый улучшенный документ с большим количеством участников.

В этот же день российский президент Владимир Путин решил зеркально ответить американской стороне на приостановку договоренностей. К тому же, он распорядился прекратить попытки инициирования переговоров, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Этого не произошло и 3 июля глава РФ подписал указ о приостановке договора.

2 августа действие соглашения официально прекратилось. В российском МИД подчеркнули, что это произошло по инициативе Штатов.