Процедуру завершения строительства недостроев хотят упростить в Петербурге

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) хочет упростить процедуру завершения строительства недостроенных объектов недвижимости. Соответствующие поправки ведомство уже разработало, пишет «Петербургский дневник».

По данным пресс-службы КИО, если поправки примут, то комитет сможет предоставлять городские земельные участки с объектами незавершенного строительства собственникам таких недостроев, чтобы они смогли их завершить. В КИО также подчеркнули, что инвесторы часто не успевают закончить строительство на арендуемой городской земле, и происходит это не по вине застройщиков, а по не зависящим от них обстоятельствам.

«Но действующий сегодня порядок в отношении таких ситуаций для возобновления арендных отношений предусматривает издание в каждом индивидуальном случае соответствующего постановления правительства Петербурга, процедура подготовки которого длительная», — отметили в ведомстве.

КИО хочет исключить необходимость издания постановлений правительства и сделать так, чтобы инвесторы обращались в ведомство напрямую. Если изменения примут, то участки для завершения строительства недстроев будут однократно предоставлять инвесторам. Участки будут передаваться в аренду на три года и без торгов. Сейчас поправки направлены в исполнительные органы.