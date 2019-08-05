Мартынов похвалил силовиков за предотвращение массовых беспорядков в Москве

Независимые кандидаты в Мосгордуму протестировали механизмы по организации массовых беспорядков в Москве. Полиция оказалась хорошо к ним готова. Такого мнения придерживается директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает ФБА «Экономика сегодня».

По мнению Мартынова, кандидаты от оппозиции не преследовали политических целей. На самом деле они хотели устроить масштабный скандал. Вся их тактика сводилась к тому, чтобы их не допустили до выборов, а они могли этим манипулировать.

Поэтому власти должны были либо нарушить закон в угоду оппозиции, игнорируя права остальных кандидатов, либо поступить противоположным образом, что стало бы поводом для митингов.

«Главная цель, конечно, тестирование механизмов по организации массовых беспорядков в столице», — заявил собеседник ФБА «Экономика сегодня».

В итоге из-за многочисленных нарушений Мосгоризбирком отказал в регистрации оппозиционным кандидатам. Больше всего фальшивых подписей оказалось у Любови Соболь, которую поддержали в том числе и мертвецы. При этом подделки — не единственное нарушение соратницы Навального. Она также неправильно оформила документы о наличии имущества за границей.

При этом Мартынов отдельно отметил отличную работу правоохранителей.

«Я впервые увидел, что правоохранители так качественно и активно работали в медиа и социальных сетях по разъяснению аудитории последствий с точки зрения законов и организации массовых беспорядков», — сказал он.

Эксперт также напомнил о вмешательстве Запада в дела России. Ранее посольство США в Москве обнародовало маршрут хождения на «прогулке», произошедшей в субботу. Вашингтон таким образом призвал людей участвовать в незаконной акции.