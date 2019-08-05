Стали известны города России с самыми низкими ценами на смартфоны

Самая низкая стоимость смартфонов зафиксирована в Белоярском, Туле и Березниках. Цена в зависимости от региона варьируется от 4287 до 5484 рублей за штуку, передает News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Новостное издание отмечает, что низкими ценами на устройства также могут похвастаться в Братске и Исилькуле.

В статистике речь идет о смартфонах среднего ценового класса с диагональю экрана от 3,5 до шести дюймов, снабженные системами Windows или Android и встроенной памятью от 3,5 до 16 гигабайт. Устройства должны иметь Wi-Fi и Bluetooth, а также поддерживать одну или две симкарты.

Рейтинг возглавили Анадырь, Мирный и Гудермес. В перечисленных регионах стоимость на смартфоны может превышать 18 тысяч рублей.

По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, цена на устройства одинакового ценового класса может отличаться из-за логистики.

«Рекомендованная розничная цена смартфонов одна и та же. По сути разница в стоимости доставки в определённые регионы. Понятно, что в отдалённые какие-то регионы их доставлять просто экономически дороже», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что в некоторых регионах люди менее критичны к цене на смартфон, потому что у них больше денег. Поэтому их продают с большей наценкой. Однако в федеральной рознице цены, как правило, не отличаются.