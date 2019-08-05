Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа

Новый пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступит в силу 26 августа. Об этом сообщает американское Министерство финансов в понедельник, 5 августа.

До этой даты должен пройти период уведомления конгресса по закону о контроле над химоружием (CBW). О введении новых санкций стало известно 3 августа. Решение об ограничительных мерах американская сторона приняла связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в Великобритании.

Известно, что санкции не затронут госкомпании и вторичный российский рынок. Они касаются только ведомств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе ЦБ РФ), а также Фонда национального благосостояния, отмечается в документе. При этом банкам Соединенных Штатов разрешается покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.

Первый пакет Вашингтон ввел 27 августа 2018 года. Тогда США обвинили Москву в не предоставлении необходимых гарантий по неиспользованию химического оружия.