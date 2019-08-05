Следствие требует ареста еще троих участников массовых беспорядков 27 июля в Москве

Следственный комитет ходатайствует об аресте еще трех фигурантов дела о массовых беспорядках, которые состоялись в Москве 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы 5 августа.

«Ходатайства об избрании меры пресечения поступили в суд», — указали в судебном органе.

На данный момент по этому делопроизводству под стражу заключили пять людей. Еще одного обвиняют в нападении на представителя власти. Накануне, 4 августа, стало известно об аресте еще трех фигурантов.

Несогласованный митинг, который вылился в массовые беспорядки, прошел у здания столичной мэрии 27 июля. Организаторами выступили экс-кандидаты в Московскую городскую думу, которых не зарегистрировали из-за большого числа недействительных подписных листов. По итогу мероприятия, задержанными оказались свыше тысячи участников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков и причинения вреда представителям власти.