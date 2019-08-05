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11:00   5 Августа 2019
Россия

Зарплату выше 75 тысяч рублей получают 12% россиян

Зарплату выше 75 тысяч рублей получают 12% россиян

Зарплатой выше 75 тысяч рублей могут похвастаться только 12 % постоянных сотрудников крупных и средних организаций в России. По оценкам РИА «Рейтинг», на такой заработок могут рассчитывать прежде всего работники сферы добычи полезных ископаемых, финансов и IT.

К такому выводу специалисты пришли на основе данных по средним зарплатам за период с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года. Из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников оказалась выше, чем в среднем по России.

Аналитики утверждают, что за минувшие 20 лет медианная чистая зарплата россиян выросла в 20 раз, до 30 тысяч рублей. Однако в стране сохраняется ощутимое расслоение в уровнях заплат.

В основном зарплату выше 75 тысяч рублей получают нефтяники, газовики и шахтеры. Аналогичный заработок у рыбаков, которые выходят на промысел в море (34%) и сотрудников банков (33%). В сфере IT такой процент достигает 27.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #зарплата

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