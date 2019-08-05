Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка оказались в открытом доступе

Злоумышленники продают данные около 70 тысяч клиентов Бинбанка в интернете по цене пять рублей за строку, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на службу DeviceLock.

Весной произошла утечка данных людей, которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. Уязвимость закрыли, но база данных успела попасть в чужие руки.

Продающиеся сегодня данные собраны на основе той уязвимости, которая позволяла методом подбора получить паспортные данные, контакты и адрес проживания клиента Бинбанка.

Близкий к правоохранительными органам источник «Коммерсанта» добавил, что только в столице с начала 2019 года жертвами злоумышленников стали около сотни клиентов Бинбанка. С их счетов было похищено от трех до 100 тысяч рублей.

Специалисты банка «Открытие», с которым в начале года объединился Бинбанк, отрицают появившиеся проблемы. Финучреждение ранее заявляло, что в текущем году по сравнению с 2018 годом число клиентов, оказавшихся жертвами мошенников, фактически не изменилось.