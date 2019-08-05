Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ударивший омоновца фанат «Зенита» задержан в Петербурге

Ударивший омоновца фанат «Зенита» задержан в Петербурге

Стали известны города России с самыми низкими ценами на смартфоны

Стали известны города России с самыми низкими ценами на смартфоны
Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

 Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»
Мировые цены на нефть снижаются из-за торговой войны США и Китая

Мировые цены на нефть снижаются из-за торговой войны США и Китая

Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа

Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа
Ударивший омоновца фанат «Зенита» задержан в Петербурге

Ударивший омоновца фанат «Зенита» задержан в Петербурге

Стали известны города России с самыми низкими ценами на смартфоны

Стали известны города России с самыми низкими ценами на смартфоны
Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

 Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»
Мировые цены на нефть снижаются из-за торговой войны США и Китая

Мировые цены на нефть снижаются из-за торговой войны США и Китая

Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа

Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа
11:03   5 Августа 2019
Россия

Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка оказались в открытом доступе

Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка оказались в открытом доступе

Злоумышленники продают данные около 70 тысяч клиентов Бинбанка в интернете по цене пять рублей за строку, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на службу DeviceLock.

Весной произошла утечка данных людей, которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. Уязвимость закрыли, но база данных успела попасть в чужие руки. 

Продающиеся сегодня данные собраны на основе той уязвимости, которая позволяла методом подбора получить паспортные данные, контакты и адрес проживания клиента Бинбанка. 

Близкий к правоохранительными органам источник «Коммерсанта» добавил, что только в столице с начала 2019 года жертвами злоумышленников стали около сотни клиентов Бинбанка. С их счетов было похищено от трех до 100 тысяч рублей. 

Специалисты банка «Открытие», с которым в начале года объединился Бинбанк, отрицают появившиеся проблемы. Финучреждение ранее заявляло, что в текущем году по сравнению с 2018 годом число клиентов, оказавшихся жертвами мошенников, фактически не изменилось. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #мошенничество #общество #бинбанк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...