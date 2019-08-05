Четыре российских информационных агентства оказались заблокированными на Википедии из-за платных пропагандистов США. Теперь пользователи не могут ссылаться на riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru, jpgazeta.ru и даже упоминать их в статьях.

Это стало возможным благодаря функционеру энциклопедии Михаилу Грузнову, который зарабатывает на размещении платных проамериканских статей на портале. Он опубликовал призыв заблокировать российские агентства. По его мнению, РИА ФАН «не стремится к объективности по политическим темам и преследует свою, крайне специфичную повестку».

Грузнова поддержали другие прозападные пользователи. В результате, вышеперечисленные редакции были зацензуированны и отравлены в бан-лист.

Стоит отметить, что Википедия — самый крупный в человеческой истории справочник. Сам сайт находится на пятом месте среди самых посещаемых. Однако она контролируется американцами с территории США.

«Сам факт того, что крупнейшая американская компания, закрепившаяся в Рунете за последние годы благодаря либеральной позиции российских властей, решила заняться цензурой в отношении негосударственных независимых СМИ, означает, что Википедия признала очевидный и ранее факт, что она является инструментом пропаганды со стороны США. Разговоры о том, что Википедия – независимый нейтральный ресурс, сейчас выглядят очевидным вздором», — отреагировал руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев.

«Федеральное агентство новостей» уже на протяжении пяти лет является надежным источником информации для миллионов интернет-пользователей — именно это и раздражает Вашингтон. ФАН неугодно Штатам, и поэтому его решили заблокировать.

«Особенно показательно, что инициатором блокировки стал сотрудник Википедии Михаил Грузнов, размещавший ранее там проамериканские фейки за деньги. То есть проамериканский пиарщик блокирует пророссийские СМИ в Википедии и это считается нормальным, это не у них цензура, это свобода слова», — заметил Зубарев.

Он уверен, что этот инцидент станет основанием для проверки со стороны российских властей. При необходимости, Википедию стоит принудить к исполнению законодательства России, которое запрещает цензуру. В противном же случае, энциклопедию нужно заблокировать, так как она намеренно искажает информационную картину.