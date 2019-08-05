Министр транспорта заявил, что цены на авиабилеты не вырастут

Перенос на территорию России серверов и баз данных систем авиабронирования не должен повлечь «каких-либо катаклизмов или удорожания билетов». Об этом заявил 5 августа министр транспорта РФ Евгений Житрих, передает РИА Новости.

«Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история», — передает агентство его слова.

Он также рассказал, что Россия обсудила этот вопрос с авиакомпаниями, зарубежными и отечественными разработчиками систем авиабронирования. По итогам переговоров был найден компромисс, отраженный в соответствующем документе правительства.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов перенести сервера в Россию. В настоящее время базы данных расположены на территории зарубежных государств.