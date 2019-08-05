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10:38   5 Августа 2019
Весь мир

Вашингтон не приемлет решение Анкары насчет военной операции в Сирии

Вашингтон не приемлет решение Анкары насчет военной операции в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции на востоке сирийской реки Евфрат. Он не уточнил сроки мероприятий, однако указал, что оповестил об этом Россию.

Стоит отметить, что данная территория находится под контролем курдских отрядов самообороны, которых поддерживают американцы. Поэтому реакция США не заставила себя долго ждать.

Глава пресс-службы Государственного департамента Америки Морган Ортэгус заявила, что односторонние военные действия в Сирии вызывают серьезное беспокойство, так как поблизости могут находиться американские военнослужащие.  Она напомнила, что на территории республики продолжаются операции против остатков «Исламского государства»*.

«Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», — заявила представитель.

Вашингтон не приемлет решение Анкары насчет военной операции в Сирии

По ее словам, Штаты интенсивно дискутируют с Турцией по поводу зоны безопасности. Более того, этот диалог — единственный способ обеспечить безопасность приграничных территорий, уверены в Вашингтоне.

«Любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес», — заключила Ортэгус.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России. 

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #турция #эрдоган #военная операция

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