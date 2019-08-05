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10:24   5 Августа 2019
Россия

Эксперты не исключают, что экономика РФ столкнется с технической рецессией

Эксперты не исключают, что экономика РФ столкнется с технической рецессией

Эксперты Института экономики роста имени Столыпина уверены, что уже в 2019 году в российской экономике может быть зафиксирована техническая рецессия. Специалисты сделали такие выводы, опираясь на динамику показателей малого и среднего предпринимательства, передает РИА Новости. 

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития», — сказано в обзоре института.

Росстат отметил замедление роста экономики России до 0,5%. Что касается ВВП России, то, по данным Минэкономразвития, во втором квартале 2019 года он вырос на 0,8%, а в первом полугодии — на 0,7% в годовом выражении. 

В Институте экономики роста имени Столыпина отмечают, что в первом полугодии рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор, ведь другие данные говорят о снижении экономической активности в стране. 

Число работников МСП по результатам первого полугодия сократилось на 1,6% год к году, а количество субъектов МСП — на 0,9% год к году. При этом число малых и средних предприятий снизилось на 7–8% год к году, заявили эксперты. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #экономика рф #рецессия

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