Эксперты не исключают, что экономика РФ столкнется с технической рецессией

Эксперты Института экономики роста имени Столыпина уверены, что уже в 2019 году в российской экономике может быть зафиксирована техническая рецессия. Специалисты сделали такие выводы, опираясь на динамику показателей малого и среднего предпринимательства, передает РИА Новости.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития», — сказано в обзоре института.

Росстат отметил замедление роста экономики России до 0,5%. Что касается ВВП России, то, по данным Минэкономразвития, во втором квартале 2019 года он вырос на 0,8%, а в первом полугодии — на 0,7% в годовом выражении.

В Институте экономики роста имени Столыпина отмечают, что в первом полугодии рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор, ведь другие данные говорят о снижении экономической активности в стране.

Число работников МСП по результатам первого полугодия сократилось на 1,6% год к году, а количество субъектов МСП — на 0,9% год к году. При этом число малых и средних предприятий снизилось на 7–8% год к году, заявили эксперты.