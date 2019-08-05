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Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

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10:30   5 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Глава победившей на выборах в Раду партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера парламента Украины заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбасс. При этом решить проблему законами не получится, считает политик.

Об этом  Разумков заявил в интервью «Коммерсанту». Комментируя вопрос об особом статусе Донбасса, Разумков указал, что в стенах Верховной рады это обсуждаться будет, «но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов». По его словам, это вопрос желания закончить войну, а такое желание у украинской стороны есть.

«К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание», — сказал он.

Разумков подчеркнул, что в решении ситуации вокруг Донбасса серьезную роль играют «вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой». Напомним, предоставление Донбассу особого статуса предусмотрено в минских договоренностях. Они были достигнуты на переговорах в «нормандском формате». Украинский лидер Владимир Зеленский ранее выступил против предоставления особого статуса Донбассу  

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #слуга народа

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