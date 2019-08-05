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 Мадуро счел Колумбию недееспособной

Мадуро счел Колумбию недееспособной
10:11   5 Августа 2019
Весь мир

Мадуро счел Колумбию недееспособной

Мадуро счел Колумбию недееспособной

Законный глава Венесуэлы Николас Мадуро на выступлении в Каракасе заявил, что Колумбия — недееспособное государство, так как с ее территории экстремисты нападают на республику. Об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей 5 августа.

«Эта страна [Колумбия] является недееспособным государством, в границах которого процветают контрабандисты, торговцы наркотиками и военизированные формирования», — сказал он.

Президент добавил, что в текущем году республиканские правоохранители конфисковали свыше 22 тонн наркотических веществ, шедших из Колумбии. Это стало новым рекордом.

Мадуро счел Колумбию недееспособной

В январе 2019 года глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо незаконно объявил себя президентом Венесуэлы на время работы временного правительства. Такое заявление поддержали США, а в след за ними еще ряд стран. Более того, американцы потребовали от законного лидера Николаса Мадуро исключить любые силовые действия против оппозиции.

Такой шаг Вашингтона вполне объясним, ведь он поддерживает Гуаидо не только в финансовом плане, но и в информационном. Западная пресса регулярно пестрит фейковыми новостями, которые в миг опровергаются из-за отсутствия доказательств.

Так, в начале года поступали сообщения о якобы вывозе «золота Мадуро» силами российской авиакомпании и фейк о ЧВК «Вагнер», которая, по утверждению Reuters, прибыла в Венесуэлу. В стране действительно находятся военные инструкторы из России, но они учат венесуэльскую армию правильно пользоваться вооружением. Об этом не раз говорила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

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Автор: Анна Манц
#венесуэла #мадуро #колумбия

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