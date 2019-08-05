Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Следствие требует ареста еще троих участников массовых беспорядков 27 июля в Москве

Следствие требует ареста еще троих участников массовых беспорядков 27 июля в Москве

 Министр транспорта заявил, что цены на авиабилеты не вырастут

Министр транспорта заявил, что цены на авиабилеты не вырастут

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

 Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»
Вашингтон не приемлет решение Анкары насчет военной операции в Сирии

Вашингтон не приемлет решение Анкары насчет военной операции в Сирии

 Мадуро счел Колумбию недееспособной

Мадуро счел Колумбию недееспособной
Следствие требует ареста еще троих участников массовых беспорядков 27 июля в Москве

Следствие требует ареста еще троих участников массовых беспорядков 27 июля в Москве

 Министр транспорта заявил, что цены на авиабилеты не вырастут

Министр транспорта заявил, что цены на авиабилеты не вырастут

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

 Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»
Вашингтон не приемлет решение Анкары насчет военной операции в Сирии

Вашингтон не приемлет решение Анкары насчет военной операции в Сирии

 Мадуро счел Колумбию недееспособной

Мадуро счел Колумбию недееспособной
9:48   5 Августа 2019
Россия

Летние месяцы стали самыми популярными для заключения брака в 2018 году

Летние месяцы стали самыми популярными для заключения брака в 2018 году

Министерство юстиций рассказало, в какие месяцы прошлого года россияне сыграли больше всего свадеб. Ими оказался период с июля по сентябрь, сообщил RT 5 августа.

В целом, за июль, август и сентябрь было заключено свыше 377 тысяч браков. На втором месте идет сезон с апреля по июнь. В это время образовалось 222,3 тысячи новых ячеек общества. На последних местах оказались октябрь, ноябрь и декабрь, а также январь, февраль, март — 208,5 и 158,7 регистраций в ЗАГСе соответственно.

В ведомстве также отметили, что всего за 2018 год в России поженились порядка 967 тысяч пар.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минюст #свадьба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...