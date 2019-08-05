Летние месяцы стали самыми популярными для заключения брака в 2018 году

Министерство юстиций рассказало, в какие месяцы прошлого года россияне сыграли больше всего свадеб. Ими оказался период с июля по сентябрь, сообщил RT 5 августа.

В целом, за июль, август и сентябрь было заключено свыше 377 тысяч браков. На втором месте идет сезон с апреля по июнь. В это время образовалось 222,3 тысячи новых ячеек общества. На последних местах оказались октябрь, ноябрь и декабрь, а также январь, февраль, март — 208,5 и 158,7 регистраций в ЗАГСе соответственно.

В ведомстве также отметили, что всего за 2018 год в России поженились порядка 967 тысяч пар.