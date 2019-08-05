Юрист объяснил, чем опасно участие в незаконных митингах для молодежи

Адвокат Рубен Маркарьян посоветовал молодежи не участвовать в незаконных акциях. Вчерашний участник такого мероприятия должен «не быть бараном» и понимать, что если он захочет строить карьеру в силовых структурах или любых госкорпорациях — его туда просто не возьмут. Такое мнение Маркарьян выразил в своем Instagram.

«И в Арктику не возьмут. На ледокол Росатома. Потому что это тоже госкорпрация»,— отметил адвокат.

Также адвокат напомнил, что из-за незаконных мероприятий страдают сами жители столицы. Москвичи не могут нормально погулять по центру и вынуждены терпеть перекрытие дорог.

«Если завтра на митинг захотят выйти фанаты «Динамо» и «Спартака» одновременно? Мы этого правда захотим? Или попросим власти развести их в разные районы Москвы?», — отметил адвокат

Очередной несанкционированный протест оппозиции состоялся в Москве 3 августа под предлогом поддержки «независимых» кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. Причина проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог.

Среди таких экс-кандидатов оказалась и юрист так называемого ФБК, протеже Алексея Навального Любовь Соболь. Она и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами. До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов. На оппозиционном протесте кандидатку успели задержать, а также оштрафовать на 300 тысяч рублей.