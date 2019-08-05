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9:50   5 Августа 2019
Россия

Глава МГИК назвал выборы в МГД для оппозиции подготовкой к голосованию в 2021 году

Глава МГИК назвал выборы в МГД для оппозиции подготовкой к голосованию в 2021 году

Председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов в интервью «Российской газете» заметил, что многие представители оппозиции, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, не имели цели занять кресла мундепов.

«Зачем им это?, — вопросил он и продолжил. — Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, они набрали бы не больше одного процента голосов. Таков прогноз социологов».

После такого либералы не смогут заниматься политикой, тем более с утверждением о борьбе за будущее России, уверен глава МГИК. Избирательные мероприятия в парламент столицы — это ничто иное, как «способ обкатки технологий» к выборам в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году.

Глава МГИК отметил, что выборы в МГД для оппозиции — это подготовка к голосованию в 2021 году

В столице с прошлого месяца проходят незаконные митинги якобы в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу, которых не зарегистрировали из-за большого количества бракованных подписей. Среди них  — юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. Ей хватило наглости сдать в столичный избирком «нарисованные» подписи, а также документы, заполненные от лица умерших москвичей. На несанкционированной акции 3 августа экс-кандидатку задержали и выписали штраф на 300 тысяч рублей.

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Автор: Анна Манц
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