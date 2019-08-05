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Министр транспорта заявил, что цены на авиабилеты не вырастут

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

 Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

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9:28   5 Августа 2019
Россия

Япония выразила протест РФ из-за учений на Курилах

Япония выразила протест РФ из-за учений на Курилах

Япония выразила России протест из-за проведения учебных стрельб в районе острова Кунашир, который Токио считает своей территорией. Об этом заявил генсекретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга в понедельник, 5 августа. 

По словам чиновника, японская сторона собирает данные о запланированных Москвой учениях, которые должны пройти с 5 по 10 августа. Суга подчеркнул, что Япония не приемлет наращивание военного присутствия российского государства на северных территориях. В связи с этим, Токио выразил протест по дипломатическим каналам.

России и Японии никак не удается разработать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным камнем преткновения стал вопрос принадлежности южной части Курил — после окончания войны весь архипелаг вошел в состав СССР, однако Токио считает его «северными островами Японии». Москва же уверена, что суверенитет над островами имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Япония выразила протест РФ из-за учений на Курилах

После встречи Путина и Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года стороны решили ускорить переговорный процесс по мирному договору и Курилам. За основу взяли документ 1956 года, что стало серьезной уступкой с японской стороны

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #япония

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