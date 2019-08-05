Оппозиция как участник политического процесса обязана следовать закону, заметил Милонов

Оппозиции, организующей незаконные митинги в Москве, на самом деле не нужна МГД, заметил депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью «Федеральному агентству новостей». Он напомнил, что несогласие с действующим правительством не дает никакого права нарушать законодательство.

«Нормальная оппозиция в классическом понимании этого слова — это участники политического процесса… Для нормальной оппозиции главным всегда является следование закону. Оппозиция ведь не согласна с властью, поскольку считает, что именно власть нарушает закон. Поэтому оппозиция точно так же не имеет права нарушать закон, как и власть», — сказал собеседник.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что организаторы незаконных митингов преднамеренно сорвали все договоренности с московскими властями, которые согласовали протестную акцию 3 августа на проспекте Сахарова. Им не просто не понравилось место, которое способно обезопасить не только прохожих, но и самих митингующих, — они изначально выбрали тактику беспорядков и продолжали ей следовать.

«То, что происходит сегодня в Москве, мне немножечко напоминает 1917 год. Какие-то незарегистрированные партии, имеющие мизерный процент поддержки, за счет достаточно эффективных уличных пиар-акций пытаются создать иллюзию массовости поддержки их взглядов. Но на самом деле массовости там никакой нет», — подытожил парламентарий.

С прошлого месяца сторонники блогера Алексея Навального и другие оппозиционные кандидаты, которые баллотировались в МГД, но не получили регистрацию из-за большого числа недействительных подписей, проводят незаконные митинги якобы в поддержку «независимых» претендентов. Среди них юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая сдала в столичный избирком поддельные подписные листы и даже подписи мертвых людей. Скандалистка была задержана, а также оштрафована на 300 тысяч рублей на последней несанкционированной акции.