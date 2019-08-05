Шаповалов увидел отработку новых технологий на незаконных митингах в Москве

Создание инфоповодов и отработка новых технологий — вот две цели, которые преследует оппозиция, организуя незаконные митинги в Москве. Таким мнением поделился декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в беседе с «ПолитЭкспертом».

Инфоповоды призваны очернить Россию в глазах западной прессы и инвесторов. Здесь используются традиционные сценарии, отметил собеседник.

«[Они] применялись и применяются достаточно широко от киевского Евромайдана до нынешних событий в Гонконге», — добавил декан.

Наряду с этим, «либералы» отрабатывают новые технологии, которые будут использовать при следующих акциях. Организаторы анализируют реакцию властей и правоохранителей, отметил Шаповалов.

«Это делается для того, чтобы понять, какие действия вызывают более эмоциональную реакцию у протестующих, и посмотреть на действия властей», — сказал он.

Оппозиции не важна Московская городская дума — она просто стала поводом. К тому же, в рядах митингующих множество людей, которые не имеют никакого отношения не только к предстоящим выборам, но и самой столице.

Эксперт отметил профессионализм и сдержанность полиции. В сравнении с зарубежными коллегами их методы достаточно демократичны, заметил собеседник. Он напомнил о протестах «желтых жилетов» во Франции, когда участников разгоняли водометами и слезоточивым газом.

Несогласованный митинг в Москве 3 августа организовали те же силы, что и беспорядки 27 июля. Среди них скандально известная юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которую не допустили до выборов в МГД из-за большого числа недействительных подписных листов. О попытке фальсификации было известно заранее, ведь полиция находила «фабрики» по рисовке подписей. Позднее выяснилось, что кандидатка не гнушалась ставить за себя подписи умерших людей. Соболь в очередной раз была задержана сотрудниками полиции.