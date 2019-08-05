Вассерман осудил навальнистов, прикрывающихся детьми на незаконных митингах

Организаторы незаконных митингов в Москве все чаще прибегают к использованию грудничков и детей в колясках в качестве живого щита. Такой шаг резко осудил журналист и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с Nation News.

Он отметил, что блогер Алексей Навальный на последней несанкционированной акции 3 августа вовлек несовершеннолетних, чтобы прикрыть своих «боевиков».

«На это могу сказать разве что словами Иисуса: «Если кто из вас соблазнит единого из малых сих верующих в меня, тому бы было лучше, если бы ему на шею повесили мельничный жерл и бросили в глубокую воду». Я думаю, эти деятели еще испытают ощущения, от которых признают, что лучше было бы утопиться с мельничным жерлом на шее», — отреагировал собеседник.

Очередной несанкционированный протест оппозиции состоялся в Москве 3 августа под предлогом поддержки «независимых» кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. Причина проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог.

Среди таких экс-кандидатов оказалась и юрист так называемого ФБК, по совместительству один из организаторов незаконного сборища Любовь Соболь. Она и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами. До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов. На оппозиционном протесте кандидатку успели задержать, а также оштрафовать на 300 тысяч рублей.