Депутат Федоров обратил внимание на большое число приезжих на незаконных митингах в столице

Половина участников субботних незаконных митингов в Москве, которая не была журналистами, была задержана. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в интервью «НьюИнформ».

Ранее столичный главк МВД заявил, что всего в несанкционированном митинге участвовали 1500 человек, из которых 700 оказались журналистами и блогерами.

Депутат отметил, что в дальнейшем части из тех, кто нарушал закон, будут т предъявлены обвинения как по административным статьям, так и по уголовным. По его словам, фактически речь идет о сто процентном задержании преступников и хулиганов, что является хорошим показателем и говорит о высоком качестве работы полиции, чью работу народ поддерживает.

Федоров заявил, что данный показатель необходимо распространить на уголовную сферу общества. По его словам, после этого можно будет считать, что правоохранительная система работает на необходимом качестве.

Также он поблагодарил сотрудников полиции за выполнение своего долга, а также защиту порядка, спокойствия и безопасности граждан РФ и москвичей в частности.

Федоров также отметил, что по его сведениям, половина из задержанных оказались приезжими.