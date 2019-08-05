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Депутат Федоров обратил внимание на большое число приезжих на незаконных митингах в столице

Депутат Федоров обратил внимание на большое число приезжих на незаконных митингах в столице

 Целью незаконных митингов в Москве была только лишь провокация, заявил политолог

Целью незаконных митингов в Москве была только лишь провокация, заявил политолог
Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири «местью дикарям московским»

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 Организаторы незаконного митинга и бандеровцы действовали по одной методичке, заявил политолог

Организаторы незаконного митинга и бандеровцы действовали по одной методичке, заявил политолог
7:18   5 Августа 2019
Россия

Целью незаконных митингов в Москве была только лишь провокация, заявил политолог

Целью незаконных митингов в Москве была только лишь провокация, заявил политолог

Политолог и экономист Александр Дудчак в интервью изданию «Слово и Дело» назвал прошедшие в субботу незаконные митинги антирекламой, которая оттолкнет сомневающихся от поддержки кандидатов.

По его словам, москвичей уже раздражают акции, поэтому о каком-либо сочувствии участникам незаконных акций речи идти не может. Эксперт напомнил, что около трех четвертей жителей города не одобряют такие акции.

Дудчак заявил, что организаторам митинга на самом деле не требовался допуск на выборы, они лишь стремились к провокации.

По его словам, оппозиционеры хотят заработать какую-то славу, и поэтому им нужны резкие действия властей. Согласно сценарию таких акций, организаторы выводя толпу под одним предлогом и затем меняют на другой. Политолог уверен, что оппозиции не важно, под каким лозунгом начать акцию, чтобы затем «бросить клич» о смене власти, поскольку она якобы жестоко обращается с народом.

Дудчак подчеркнул, что власти уже предлагали в качестве легальной площадки проспект Академика Сахарова, однако оппозиции нужен был силовой разгон акции. По его словам, чтобы это запечатлеть, были приглашены все необходимые журналисты.

Также эксперт выразил уверенность, что большинство москвичей не просто недовольны беспорядками в центре города, но и ждут от властей более жесткой реакции.

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Автор: Олег Королев
#митинги #мосгордума

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