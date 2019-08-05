МИД РФ ограничит дейстельность организаций-провокаторов, заявил эксперт

Вмешательство Запада во внутренние дела РФ на последних незаконных митингах демонстрирует неактуальность традиционных методов решения проблем для США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью «Политэксперту».

По его словам, США и страны-союзницы готовы пойти на любые меры, чтобы очернить Россию. Американист также перечислил ряд методов, которыми МИД РФ ответ на вмешательства.

Эксперт уверен, первым делом российское внешнеполитическое ведомство отсечет западное финансирование данных незаконных мероприятий. Эксперт уверен, что данные митинги имеют место лишь потому, что обладают финансированием, и без него они «быстро сдуются, как воздушный шарик».

Васильев отметил, что вторым важным моментом является ограничение деятельности тех структур, которые призывают москвичей к правонарушениями. В частности, если таким образом действуют иностранные СМИ, то к ним будут приняты соответствующие санкции. Это же коснется дипведомств, считает эксперт.

Собеседник издания отметил, что МИД РФ вскоре очертит круг организаций, которые выступают с подобного рода призывами. По его словам, в отношении них будет сделано предупреждение, возможно их деятельность будет прекращена.